NBA : Choqué, Wembanyama fait une promesse !

Après un début de saison de folie, Victor Wembanyama vient d'enchaîner deux rencontres plus compliquées face aux Suns et aux Lakers. Il faut dire que les équipes adverses défendent désormais beaucoup mieux face à la star française. D'ailleurs, Wemby a encore du mal à y croire, mais il promet qu'il va travailler dur pour encore progresser.

Après la défense des Suns, c'est celle des Lakers qui a réussi à limiter l'impact de Victor Wembanyama. Bien que la ligne de stats de la stat des Spurs soit loin d'être ridicule (19 points et 8 rebonds), le Français est tout de même moins impactant que lors des cinq premiers matches. Après la défaite à Phoenix, San Antonio s'est donc incliné à Los Angeles (118-116) face à un immense Luka Doncic proche du triple-double (35 points, 9 rebonds, 13 passes). Après le match, Wembanyama reconnaissait d'ailleurs qu'il n'avait pas l'habitude d'affronter de telles défenses, tout en promettant qu'il allait travailler sur ce point alors qu'il a du quitter ses partenaires en fin de rencontre après avoir commis 6 fautes.

Wembanyama choqué par les défenses adverses « J'avais rarement vu ce type de défense contre moi de la part des équipes adverses. Notre défense n'était pas géniale contre Phoenix (défaite 130-118), là non plus. Mais on apprend et on va continuer d'apprendre. J'ai clairement l'impression d'être dans un jeu vidéo et de devoir changer de niveau. Il faut prendre un peu de recul et anticiper au mieux ce qui va se présenter. On va trouver les solutions. C'est quelque chose qui s'applique aussi à la vie en général : il faut trouver du répondant (aux challenges) et on va trouver du répondant », lâche le joueur des Spurs dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.