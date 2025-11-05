NBA : Wembanyama dit stop, la conséquence inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, Victor Wembanyama avait été stoppé net dans son élan avec les Spurs. En effet, le Français avait dû interrompre prématurément son exercice en raison d’une thrombose veineuse profonde. Tout est aujourd’hui rentré dans l’ordre pour Wembanyama, qui signe un départ de saison XXL en NBA. Et si son problème de santé n’avait finalement été qu’un mal pour un bien ?

Il a fallu attendre plusieurs mois avant de revoir Victor Wembanyama. Alors que le Français porte les Spurs en ce début de saison NBA, il n’était plus apparu sur un parquet depuis le mois de février. En effet, à la surprise générale, le numéro 1 de la Draft 2023 avait dû dire stop prématurément en raison d’un grave problème de santé, étant atteint d’une thrombose veineuse profonde. Wembanyama a alors pris le temps de se soigner et c’est dans une forme XXL qu’il a retrouvé la NBA avec les Spurs.

« Quelque part, sa blessure lui a fait du bien » Victor Wembanyama a donc été embêté par ce problème de santé. Mais cela aurait-il été bénéfique au final pour la star des Spurs ? C’est ce que pense Lahaou Konaté, ancien coéquipier de Wemby chez les Mets. En effet, pour 20 Minutes, il a expliqué : « Il est toujours à la recherche de la perfection. Et quelque part, sa blessure lui a fait du bien. Il a su profiter de sa longue période de convalescence pour trouver la marche à suivre. Comme on dit, il connaît son karaté. Il s’est mis dans sa bulle, il a pris en muscles et il a travaillé en priorité l’agressivité près du cercle. Je ne l’imaginais pas pouvoir finir un match sans le moindre tir tenté à trois-points ».