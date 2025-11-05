NBA : Wembanyama dit stop, la conséquence inattendue !

La saison dernière, Victor Wembanyama avait été stoppé net dans son élan avec les Spurs. En effet, le Français avait dû interrompre prématurément son exercice en raison d’une thrombose veineuse profonde. Tout est aujourd’hui rentré dans l’ordre pour Wembanyama, qui signe un départ de saison XXL en NBA. Et si son problème de santé n’avait finalement été qu’un mal pour un bien ?
Il a fallu attendre plusieurs mois avant de revoir Victor Wembanyama. Alors que le Français porte les Spurs en ce début de saison NBA, il n’était plus apparu sur un parquet depuis le mois de février. En effet, à la surprise générale, le numéro 1 de la Draft 2023 avait dû dire stop prématurément en raison d’un grave problème de santé, étant atteint d’une thrombose veineuse profonde. Wembanyama a alors pris le temps de se soigner et c’est dans une forme XXL qu’il a retrouvé la NBA avec les Spurs.
« Quelque part, sa blessure lui a fait du bien »
Victor Wembanyama a donc été embêté par ce problème de santé. Mais cela aurait-il été bénéfique au final pour la star des Spurs ? C’est ce que pense Lahaou Konaté, ancien coéquipier de Wemby chez les Mets. En effet, pour 20 Minutes, il a expliqué : « Il est toujours à la recherche de la perfection. Et quelque part, sa blessure lui a fait du bien. Il a su profiter de sa longue période de convalescence pour trouver la marche à suivre. Comme on dit, il connaît son karaté. Il s’est mis dans sa bulle, il a pris en muscles et il a travaillé en priorité l’agressivité près du cercle. Je ne l’imaginais pas pouvoir finir un match sans le moindre tir tenté à trois-points ».
Wembanyama, le futur GOAT ?
C’est donc plus fort que jamais que Victor Wembanyama a fait son retour en NBA. Alors qu’il est déjà question du MVP pour la star des Spurs, certains l’imaginent même à l’avenir dans les débats pour le GOAT. En effet, Kendrick Perkins expliquait concernant Wembanyama : « D’ici 15 ou 20 ans, voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama. Parce que si ce jeune homme reste en bonne santé, il va devenir le meilleur défenseur de l’Histoire. Est-ce que quelqu’un peut me donner une faiblesse dans son jeu à 21 ans ? Je n’en vois aucune ».