NBA : Wembanyama, c'est déjà terminé ?

Après un début de saison canon et un 5-0 historique pour les Spurs, Victor Wembanyama a connu un sérieux coup d'arrêt contre les Suns. Le numéro 1 de la Draft 2023 a effectivement été parfaitement muselé par la défense de Phoenix puisqu'il n'a inscrit que 9 points, bien loin de ses standards. Un plan anti-Wemby qui pourrait bien donner des idées à d'autres équipes.
Après huit mois sans jouer, Victor Wembanyama a fait un retour fracassant sur les parquets de la NBA en permettant aux Spurs de réaliser un début de saison historique puisque la franchise texane n'avait jamais démarré par un 5-0. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, la série de San Antonio a pris fin à Phoenix (118-130). Une rencontre durant laquelle le pivot français a été parfaitement muselé par la défense des Suns. Avec seulement 9 points, ainsi que 9 rebonds et 2 passes décisives, Wemby réalise de loin sa pire performance de la saison lui qui n'avait jamais inscrit moins de 24 points depuis le premier match.
Les Suns ont trouvé la faille contre Wembanyama
Après la rencontre, Jordan Ott a d'ailleurs évoqué le plan mis en place pour contrer Victor Wembanyama et limiter son impact dans le jeu des Spurs. « C’est l’objectif chaque soir : ne les laissez pas recevoir le ballon là où ils veulent. Dès qu’ils passent la moitié de terrain, leur faire sentir notre présence, presser le ballon. Ils passent beaucoup par les elbows (de la raquette) et le poste bas, donc il fallait rendre ces passes difficiles », révèle-t-il dans des propos rapportés par Basketsession.
«Il doit être meilleur»
Conscient que les défenses des meilleures équipes de NBA vont s'adapter au jeu de Victor Wembanyama, Mitch Johnson en demande plus à sa star. « On n’a pas débuté avec la bonne approche, et quand vous vous retrouvez en face d’une équipe qui, elle, est prête, la soirée peut être très longue. Il doit être meilleur, mais tout le monde doit être meilleur. Il va affronter une variété de défenses cette saison, et des profils de joueurs très différents », lance le coach des Spurs, rapporté par Le Parisien. Les Suns ont donc trouvé la faille pour contrer le Français, reste donc à savoir si d'autres franchises s'y engouffreront pour déjà mettre fin à l'hégémonie de Wemby.