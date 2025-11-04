NBA : Wembanyama, c'est déjà terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison canon et un 5-0 historique pour les Spurs, Victor Wembanyama a connu un sérieux coup d'arrêt contre les Suns. Le numéro 1 de la Draft 2023 a effectivement été parfaitement muselé par la défense de Phoenix puisqu'il n'a inscrit que 9 points, bien loin de ses standards. Un plan anti-Wemby qui pourrait bien donner des idées à d'autres équipes.

Après huit mois sans jouer, Victor Wembanyama a fait un retour fracassant sur les parquets de la NBA en permettant aux Spurs de réaliser un début de saison historique puisque la franchise texane n'avait jamais démarré par un 5-0. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, la série de San Antonio a pris fin à Phoenix (118-130). Une rencontre durant laquelle le pivot français a été parfaitement muselé par la défense des Suns. Avec seulement 9 points, ainsi que 9 rebonds et 2 passes décisives, Wemby réalise de loin sa pire performance de la saison lui qui n'avait jamais inscrit moins de 24 points depuis le premier match.

Les Suns ont trouvé la faille contre Wembanyama Après la rencontre, Jordan Ott a d'ailleurs évoqué le plan mis en place pour contrer Victor Wembanyama et limiter son impact dans le jeu des Spurs. « C’est l’objectif chaque soir : ne les laissez pas recevoir le ballon là où ils veulent. Dès qu’ils passent la moitié de terrain, leur faire sentir notre présence, presser le ballon. Ils passent beaucoup par les elbows (de la raquette) et le poste bas, donc il fallait rendre ces passes difficiles », révèle-t-il dans des propos rapportés par Basketsession.