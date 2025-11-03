NBA - Wembanyama : Le plan fatal est révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant démarré cette saison NBA en trombe, les Spurs avaient réussi à enchainer 5 victoires consécutives, portés notamment par un Victor Wembanyama XXL. Une série qui a malheureusement pris fin face aux Suns. La franchise de Phoenix s’est donc imposée (130-118) et elle avait un plan pour cela. Jordan Ott a d’ailleurs dévoilé ce qui était prévu et ce qui a donc été fatal à Wembanyama et compagnie.

Première défaite de la saison pour les Spurs et ce sont donc les Suns qui ont fait tomber Victor Wembanyama et ses coéquipiers. La franchise de l’Arizona était d’ailleurs bien préparée pour aller chercher cette victoire. « Les Suns ont fait un super boulot défensif. Ils s’attendaient à tout ce qu’on avait prévu de faire. Ils avaient dû parfaitement préparer la rencontre. J’aurais dû essayer d’aller davantage au panier. Il y a beaucoup apprendre de ce match », expliquait Wembanyama après la rencontre, lui qui n’a marqué que 9 points durant celle-ci.

« Ne pas les laissez recevoir le ballon là où ils veulent » Le plan des Suns face aux Spurs a donc fonctionné avec cette victoire au bout. Mais justement quel était-il ? Rapporté par Basket Session, Jordan Ott, coach de Phoenix, a fait savoir : « C’est l’objectif chaque soir : ne pas les laissez recevoir le ballon là où ils veulent. Dès qu’ils passent la moitié de terrain, leur faire sentir notre présence, presser le ballon. (…) Ils passent beaucoup par les elbows (de la raquette) et le poste bas, donc il fallait rendre ces passes difficiles ».