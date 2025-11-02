NBA : Wembanyama sous le choc, c'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des parquets depuis plusieurs mois, Victor Wembanyama fait un retour très remarqué en NBA. Auteur d'un début de saison monstrueux, digne d'un MVP en puissance, la star du basket français est même entré dans l'histoire des Spurs qui n'avaient jamais connu un tel départ. Même Wemby est sous le choc.

Victor Wembanyama est bel et bien de retour, et la NBA l'a bien compris. Auteur d'un début de saison très impressionnant, le Français enchaîne les performances qui font déjà de lui un candidat au titre de MVP. Et pour cause, Wemby permet aux Spurs de réaliser un sans-faute en ce début de saison. D'ailleurs, avant d'affronter Miami, Victor Wembanyama a appris que San Antonio n'avait jamais lancé sa saison par cinq victoires de suite. Et il n'en revenait pas : « Wow, sérieux ? Je suis surpris. Je suis vraiment surpris (…) Bon, eh bien, battons ce record ! » Promesse tenue.

Wembanyama marque déjà l'histoire ! En effet, les Spurs se sont imposés contre le Heat (107-101) avec une nouvelle prestation XXL de Victor Wembenyama auteur de 27 points, 18 rebonds, 6 passes décisives et 5 contres. De quoi ravir le Français. « C’est incroyable. On travaille pour cela, on a pris de la maturité pour aller chercher ces victoires. C’était un peu comme un point d’exclamation. C’est juste moi ressentant et partageant toute cette énergie, ça fait du bien parce que c’était un match vraiment dur », confiait-il en conférence de presse, avant de poursuivre.