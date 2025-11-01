NBA : MVP, Michael Jordan… La prédiction de Riolo avec Wembanyama !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison de NBA ne fait que commencer, mais les San Antonio Spurs sont déjà en 5-0. De plus, Victor Wembanyama est dans une forme exceptionnelle, enchainant les prestations à couper le souffle. C’est ainsi qu’il est déjà question du titre de MVP pour le Français. Daniel Riolo a d’ailleurs pris position à ce sujet pour Wembanyama.

Ayant dû arrêter prématurément sa dernière saison avec les Spurs, Victor Wembanyama signe un retour fracassant en NBA. Avec un peu plus de 30 points de moyenne par match, le Français a été l’élément moteur des débuts historiques de la franchise de San Antonio en 5-0. Il n’en fallait pas plus pour que les compliments pleuvent déjà pour Wembanyama, dès à présent annoncer comme un candidat au titre de MVP alors que la saison NBA ne fait que commencer.

« Je ne suis pas sûr qu’il puisse viser le MVP, mais… » Daniel Riolo a d’ailleurs un avis concernant le titre de MVP pour Victor Wembanyama. Invité des Nuits du Cazarre Enchainé sur RMC, il a lâché : « Je pense quoi du crack générationnel Wembanyama ? Il a l’air tellement fort que je suis obligé d’en penser du bien. Cette année, playoffs c’est sûr. Je ne suis pas sûr qu’il puisse viser le MVP, mais il n’en sera pas loin. Il peut devenir un Jordan ? Non pas un Jordan, mais un très grand joueur ».