Wembanyama avec Stephen Curry, la folie sur les réseaux sociaux !

Les Toronto Raptors, les Brooklyn Nets, les New Orleans Pelicans et les Dallas Mavericks. Toutes ces franchises ont subi la foudre des San Antonio Spurs ainsi que de Victor Wembanyama en ce début de saison régulière en NBA. En feu sur le plan statistique d’un point de vue personnel, la star française de la franchise de San Antonio rend dingue les internautes sur les réseaux sociaux. Seul Stephen Curry le regarde dans les yeux.

Victor Wembanyama continue d’accroître son influence dans l’élite du basketball mondial. Premier choix de draft 2023 et meilleur rookie de la saison régulière en 2023/2024, le pivot des San Antonio Spurs a fêté sa première participation au All-Star week-end l’hiver dernier. Cependant, une thrombose veineuse l’a subitement freiné dans son développement, l’éloignant des parquets pendant plusieurs mois.

Wembanyama en feu sur les parquets… et les réseaux sociaux de la NBA Pendant sa seule et unique saison pleine en NBA, Victor Wembanyama avait été particulièrement suivi sur les réseaux sociaux de la ligue américaine. Il comptabilisait en effet 1,3 milliard de vues, se plaçant sur la plus petite marche du podium derrière LeBron James et Stephen Curry. En ce début de saison, après une retraite avec des moines shaolin en Chine, « Wemby » est revenu plus fort et dominant que jamais.