Wembanyama : Du jamais vu en NBA, la folle prédiction !

Victor Wembanyama a entamé sa 3ème saison en NBA de la meilleure des manières avec une prestation XXL sur le plan individuel (40 points et 15 rebonds) le tout en signant un premier succès contre les Dallas Mavericks d'Anthony Davis (125-92). Au point où il pourrait avec les Spurs connaître une saison digne d'un MVP selon Magic Johnson.

Joakim Noah, Rudy Gobert ou encore Tony Parker, ils sont nombreux ces Français à avoir laisser une trace en NBA. Tant par des titres de champions que par des distinctions individuelles telles que MVP des finales pour Parker ou encore meilleur défenseur de l'année pour Gobert. Néanmoins, aucun joueur tricolore passé par l'élite du basketball américain n'a vu la récompense de MVP de la saison régulière lui être décernée. James Harden était le dernier joueur américain à recevoir cette distinction en 2018.

«Il connaîtra une saison digne d'un MVP» Depuis, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid et Shai Gilgeous-Alexander se partagent cette distinction. Après le Canadien la saison dernière, un Français pour la première fois de l'histoire avec Victor Wembanyama ? La star des San Antonio Spurs pourrait s'en rapprocher d'après Magic Johnson. « Il connaîtra une saison digne d'un MVP. Il est nettement plus fort, supporte mieux les contacts physiques et peut toujours marquer, comme nous l'avons constaté »