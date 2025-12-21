Kylian Mbappé avec Thierry Henry, le divorce annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rapidement, Kylian Mbappé est devenu le chouchou du public français. Mais voilà qu’au fil des années, la cote de popularité du joueur du Real Madrid a considérablement chuté auprès de ses compatriotes. Aujourd’hui, Mbappé est même la cible de nombreuses et violentes critiques en France. Un divorce avec le public français qui n’est pas sans rappeler ce qui est arrivé à Thierry Henry.

Kylian Mbappé a beau être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, cela ne l’immunise pas aux critiques. Y compris et surtout en France. En effet, dernièrement, on a pu assister à un véritable désamour du public tricolore à l’encontre du capitaine de l’équipe de France. Mbappé fait ainsi régulièrement l’objet de vives attaques, confirmant ainsi le dicton qui dit que nul n’est prophète en son pays.

« Mbappé est un joueur fantastique, mais… » A l’occasion des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Frédéric Weis a réagi à ce désamour des Français contre Kylian Mbappé. C’est alors qu’il a notamment fait un parallèle avec le cas de Thierry Henry : « Mbappé est un joueur fantastique, quand il est en forme, il nous apporte énormément. Mais après, il faut se rendre compte que l’exigence vient avec le talent et le potentiel. Logiquement, plus tu aimes quelqu’un, plus tu as envie qu’il performe, plus tu auras tendance à le critiquer quand il n’accomplit pas ce que tu imagines qu’il va accomplir. Après, on dit souvent cette expression nul n’est prophète en son pays. Demandez à Thierry Henry. Vous pensez qu’il était prophète en son pays à l’époque où il jouait ? ».