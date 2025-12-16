NBA : «J'ai pleuré», le problème de santé qui a fait paniquer Wembanyama…

En février dernier, Victor Wembanyama voyait sa saison s’arrêter prématurément. Le Français souffrait d'une thrombose veineuse à l’épaule droite et se souvient encore très bien du moment où il a appris la nouvelle. Cinq minutes pendant lesquelles la star des San Antonio Spurs a craqué, pensant même que sa carrière était terminée.
Dans un entretien accordé à Malika Andrews d’ESPN, Victor Wembanyama est revenu sur le moment où il a appris qu’il souffrait d'une thrombose veineuse à l’épaule droite. Le Français sortait à peine de son tout premier All-Star Game et, plus que pour sa carrière, craignait pour sa santé.
« Cinq minutes dans un état d'effondrement total »
« Je m'en souviens très bien. Cela fera bientôt un an que je l'ai appris. J'ai probablement passé cinq minutes dans un état d'effondrement total. Évidemment, j'ai pleuré, j'étais triste. J’ai vraiment ressenti la fragilité de la vie et de la santé », a confié Victor Wembanyama. « Je ne pensais plus au basket. Tout à coup, le basket n'était plus ma priorité. Dans une situation comme celle-ci, où il faut prendre des mesures rapidement, on est malheureusement obligé de faire des choix. Il y a cette crainte de ne pas faire le bon choix. »
« Ça a été mon moteur tout l'été et je pense que ça le restera pour le reste de ma carrière »
Victor Wembanyama a avoué avoir pensé pendant un temps qu’il ne pourrait plus jouer au basket. « Oui, mais ce n'était pas justifié », a-t-il ajouté. « J'avais besoin de temps pour me retrouver et aller mieux. Ça a été mon moteur tout l'été et je pense que ça le restera pour le reste de ma carrière. C'est le meilleur exemple qui soit pour montrer que la vie est courte, que la carrière est courte. Elle peut s'arrêter comme ça. Il n'y a donc pas de temps à perdre. »