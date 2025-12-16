NBA : «J'ai pleuré», le problème de santé qui a fait paniquer Wembanyama…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En février dernier, Victor Wembanyama voyait sa saison s’arrêter prématurément. Le Français souffrait d'une thrombose veineuse à l’épaule droite et se souvient encore très bien du moment où il a appris la nouvelle. Cinq minutes pendant lesquelles la star des San Antonio Spurs a craqué, pensant même que sa carrière était terminée.

Dans un entretien accordé à Malika Andrews d’ESPN, Victor Wembanyama est revenu sur le moment où il a appris qu’il souffrait d'une thrombose veineuse à l’épaule droite. Le Français sortait à peine de son tout premier All-Star Game et, plus que pour sa carrière, craignait pour sa santé.

« Cinq minutes dans un état d'effondrement total » « Je m'en souviens très bien. Cela fera bientôt un an que je l'ai appris. J'ai probablement passé cinq minutes dans un état d'effondrement total. Évidemment, j'ai pleuré, j'étais triste. J’ai vraiment ressenti la fragilité de la vie et de la santé », a confié Victor Wembanyama. « Je ne pensais plus au basket. Tout à coup, le basket n'était plus ma priorité. Dans une situation comme celle-ci, où il faut prendre des mesures rapidement, on est malheureusement obligé de faire des choix. Il y a cette crainte de ne pas faire le bon choix. »