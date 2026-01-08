Transfert à l'OM : La trahison annoncée dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Timothy Weah a rejoint l'OM l'été dernier en provenance de la Juventus. Interrogé sur choix, l'international américain ne cache pas sa satisfaction en estimant même que l'OM est bien plus populaire que le PSG. La trahison est bien confirmée.

Hyper actif l'été dernier, l'OM a notamment obtenu le prêt de Timothy Weah en provenance de la Juventus. Une signature vécue comme une trahison par les supporters du PSG, club où l'international américain a été formé. Mais le fils de la légende George Weah ne regrette rien.

Weah savoure sa signature à l'OM « Ce qui m'a le plus impressionné à Marseille ? L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville. Tu vois les gens : c’est Marseille à fond. On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée », lâche-t-il dans les colonnes du Dauphiné, avait de poursuivre.