Transfert à l'OM : La trahison annoncée dans la presse !

Formé au PSG, Timothy Weah a rejoint l'OM l'été dernier en provenance de la Juventus. Interrogé sur choix, l'international américain ne cache pas sa satisfaction en estimant même que l'OM est bien plus populaire que le PSG. La trahison est bien confirmée.
Hyper actif l'été dernier, l'OM a notamment obtenu le prêt de Timothy Weah en provenance de la Juventus. Une signature vécue comme une trahison par les supporters du PSG, club où l'international américain a été formé. Mais le fils de la légende George Weah ne regrette rien.
Weah savoure sa signature à l'OM
« Ce qui m'a le plus impressionné à Marseille ? L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville. Tu vois les gens : c’est Marseille à fond. On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée », lâche-t-il dans les colonnes du Dauphiné, avait de poursuivre.
«Je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris»
« Je suis très connecté avec les supporters ici. Et c’est marrant, je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris. À chaque fois que j’y remonte pour voir des amis, je rencontre des fans de l’OM. C’est aussi ce qui m’a choqué. C’est incroyable. On est partout (rires) », ajoute Timothy Weah.