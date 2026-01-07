PSG : Transfert fracassant, un grand retour annoncé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 33 ans, Marco Verratti vit des jours tranquilles. Depuis son départ du PSG en 2023, le « petit Hibou » sillonne les pelouses du Qatar. Évoluant désormais à Al-Duhail, le milieu de terrain italien attise les convoitises de certains clubs, dont un cador européen, et pourrait donc effectuer un retour fracassant dans l’un des cinq championnats majeurs.

Pour beaucoup de supporters du PSG, Marco Verratti a une place spéciale dans l’histoire récente du club. Ayant été pendant près d’un an le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge et Bleu (416 rencontres) avant d’être dépassé par Marquinhos, l’Italien avait quitté Paris en 2023 avant de rejoindre les pelouses du Qatar.

Verratti est convoité Transféré à Al-Arabi, Marco Verratti a depuis rejoint Al-Duhail avec qui il a disputé 14 rencontres pour le moment. A 33 ans, « le petit Hibou » sait que ses meilleures années sont derrière lui. Pourtant, cela n’empêche pas certains clubs prestigieux de continuer à le convoiter. A en croire les dernières indiscrétions de DSports, Boca Juniors observe de près l’ancien du PSG.