Le PSG humilié, il déclenche une bagarre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une date que tous les supporters du PSG voudraient oublier. Mais tout le monde se souvient de ce 8 mars 2017 qui correspond à la remontada infiligée par le FC Barcelone au club de la capitale. Ancien joueur du PSG, Francis Llacer est encore traumatisé par ce match et regrette que les Parisiens n'aient pas déclenché une bagarre.

Le 8 mars 2017 restera comme une date marquante dans l'histoire du football. Et pour cause, il s'agit de la fameuse remontada qui avait vu le FC Barcelone humilier le PSG au Nou Camp (6-1). Une rencontre que n'a toujours pas digéré Francis Llacer. L'ancien Parisien regrette d'ailleurs que les hommes d'Unai Emery n'aient pas haussé le ton sur le terrain.

Llacer aurait dégoupillé pendant la remontada « Mon seul unique regret, c’est la remontada du PSG. C’est quelque chose que j’ai mal vécu devant la télé, un truc incroyable. À un moment donné, il y en un qui doit se fâcher au milieu, en couper un en deux, et c’est terminé. Tu dois créer un électrochoc. Tu vois ton équipe qui est en train de prendre le bouillon incroyable. Tu as l’impression que le ballon est devenu une boule de feu. Qu’est-ce que tu dois faire? Tu dois faire ce que faisaient Marseille ou les autres: à un moment, tu attrapes (quelqu’un), tu crées une bagarre, il faut que tu fasses un bordel pour que les mecs se réveillent et se disent : "Oh, stop, on est là, il ne va rien se passer" », lâche-t-il au micro d'Ici Paris avant de poursuivre.