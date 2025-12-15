NBA - Wembanyama : Le nouveau coup historique ?

De retour après un mois d’absence dans la nuit de samedi à dimanche contre l’Oklahoma City Thunder (109-111), Victor Wembanyama s’est amusé de son nouveau rôle, lui qui sortait du banc. La star des San Antonio Spurs s’est alors posé une question, à savoir si l’on peut être désigné à la fois meilleur sixième homme et MVP, ce qui serait historique.
Blessé au mollet et absent depuis un mois, Victor Wembanyama avait un sérieux client pour son retour, l’Oklahoma City Thunder. Malgré un temps de jeu limité, le Français a eu un rôle majeur, inscrivant 22 points en 21 minutes, dont 15 dans le dernier quart-temps, aidant ainsi les San Antonio Spurs à s’imposer (109-111) et à se qualifier pour la finale de la NBA Cup.
« Peut-on être désigné meilleur sixième homme et MVP à la fois ? »
Victor Wembanyama avait en plus un rôle inédit, puisque Mitch Johnson l’a utilisé en sortie de banc. Un nouveau statut dont le Français s’est amusé après la rencontre. « Je suis encore éligible pour les trophées (individuels) ? Peut-on être désigné meilleur sixième homme et MVP à la fois ? (rires) », s’est-il interrogé, dans des propos relayés par L'Équipe. Si Bill Walton et James Harden ont tous les deux été élus meilleur sixième homme et MVP au cours de leur carrière, ce n’était pas lors de la même saison.
Un premier trophée collectif avec les Spurs ?
Après avoir aidé les Spurs à réaliser le meilleur début de saison de leur histoire avec cinq victoires en autant de rencontres, Victor Wembanyama pourrait donc viser un nouveau coup historique, même si on imagine qu’il ne démarrera pas sur le banc pendant bien longtemps. La star de San Antonio peut en tout cas viser un premier trophée collectif avec son équipe mardi contre les New York Knicks. « Je vois ça comme un accomplissement, même si ce n'est pas du tout au niveau des play-offs. Ce sont des matches qui ont du sens, qui ont de l'enjeu. Ça a plus d'enjeu qu'un match de saison régulière. Ce n'est pas explicable. On recherche ces moments-là. On ne va pas faire marche arrière mardi », a prévenu Victor Wembanyama.