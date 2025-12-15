NBA - Wembanyama : Le nouveau coup historique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour après un mois d’absence dans la nuit de samedi à dimanche contre l’Oklahoma City Thunder (109-111), Victor Wembanyama s’est amusé de son nouveau rôle, lui qui sortait du banc. La star des San Antonio Spurs s’est alors posé une question, à savoir si l’on peut être désigné à la fois meilleur sixième homme et MVP, ce qui serait historique.

Blessé au mollet et absent depuis un mois, Victor Wembanyama avait un sérieux client pour son retour, l’Oklahoma City Thunder. Malgré un temps de jeu limité, le Français a eu un rôle majeur, inscrivant 22 points en 21 minutes, dont 15 dans le dernier quart-temps, aidant ainsi les San Antonio Spurs à s’imposer (109-111) et à se qualifier pour la finale de la NBA Cup.

« Peut-on être désigné meilleur sixième homme et MVP à la fois ? » Victor Wembanyama avait en plus un rôle inédit, puisque Mitch Johnson l’a utilisé en sortie de banc. Un nouveau statut dont le Français s’est amusé après la rencontre. « Je suis encore éligible pour les trophées (individuels) ? Peut-on être désigné meilleur sixième homme et MVP à la fois ? (rires) », s’est-il interrogé, dans des propos relayés par L'Équipe. Si Bill Walton et James Harden ont tous les deux été élus meilleur sixième homme et MVP au cours de leur carrière, ce n’était pas lors de la même saison.