Le PSG recrute un phénomène, ça passe totalement inaperçu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2012, soit un an seulement après le début de l'ère QSI au PSG, Marco Verratti débarquait au sein du club de la capitale. Un transfert qui s'est fait dans un anonymat quasi-total puisque le jeune milieu de terrain italien était parfaitement inconnu en France, mais Verratti a rapidement montré qu'il deviendrait un phénomène au PSG.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, le club francilien a été habitué aux folies sur le marché des transferts, mais également aux recrutements de joueurs prometteurs. Ce fut notamment le cas dès 2012 avec l'arrivée de ce jeune et mystérieux milieu de terrain italien qui débarquait en provenance de Pescara, en deuxième division italienne : Marco Verratti. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2023, Verratti évoquait le fait qu'il n'y ait quasiment personne le jour de sa conférence de presse de présentation au PSG.

« J'étais un petit jeune » « C'est normal, j'arrive l'année où le PSG recrute des grandes stars. Moi, j'étais un petit jeune qui venait de Pescara. Je n'ai jamais joué au football pour devenir un personnage ou pour l'argent, mais juste pour le plaisir. La meilleure façon de montrer qui j'étais, c'était sur le terrain, pas autre chose. Donc, ce n'était pas très grave », a indiqué Marco Verratti, qui lâche ensuite une drôle d'anectote à ce sujet avec Zlatan Ibrahimovic, recruté par le PSG au même moment que lui.