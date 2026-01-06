OM - Zidane : La presse espagnole annonce un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déclassé dans la hiérarchie des gardiens et alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat, l’OM aimerait trouver une porte de sortie à Ruben Blanco cet hiver. En ce sens, Grenade, qui connaît des difficultés à ce poste, notamment en raison de la convocation de Luca Zidane avec l’Algérie, serait intéressé.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco semble avoir des touches pour retourner en Espagne. Le journaliste de Sky Italia Luca Bendoni évoquait récemment un intérêt du Real Racing Santander pour le gardien âgé de 30 ans, qui est entré dans sa dernière année de contrat avec l’OM.

Grenade cherche un renfort au poste de gardien Grenade serait également intéressé, ce que confirme Estadio Deportivo. Le média espagnol explique que le club a rencontré des difficultés à ce poste cette saison, notamment du fait de la convocation de Luca Zidane avec l’Algérie pour disputer la CAN. Un renfort est donc recherché et des renseignements ont été pris à propos de Ruben Blanco.