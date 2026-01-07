Zidane : La rupture avec un gros chèque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'une belle histoire qui aura duré cinq ans, Zinedine Zidane avait décidé d'acter son divorce avec la Juventus Turin en 2001 afin d'être transféré au Real Madrid. Un deal qui avait beaucoup fait parler à l'époque, et pour cause, il avait rapporté un gros chèque de 80M€ au club italien.

En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait une grande interview à L'EQUIPE dans laquelle il évoquait les moments forts de sa carrière de joueur. Et l'un des évènements majeurs remonte bien évidemment à l'été 2001, lorsque Zidane avait acté sa rupture avec la Juventus Turin pour rejoindre le Real Madrid qui avait signé un gros chèque de 80M€ afin de boucler l'opération. Une somme record à cette époque sur le marché des transferts.

« C’est le prix d’un Airbus ! » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€ (autour de 100 M€ aujourd’hui en monnaie constante). C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », confie Zinedine Zidane sur ce choix de carrière.