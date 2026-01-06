Zidane : Le rendez-vous secret pour sa nouvelle histoire d’amour !

Courtisé par le Real Madrid qui n'avait pas hésité à mettre 80M€ sur la table pour le recruter en 2001, Zinedine Zidane s'était secrètement entretenu avec Florentino Pérez à ce sujet, sans savoir qu'il s'apprêtait à démarrer une véritable d'histoire d'amour avec le club merengue où il a ensuite été dirigeant puis entraîneur.
Zinedine Zidane avait été la grande attraction du mercato estival 2001 en quittant la Juventus Turin pour le Real Madrid avec un transfert de 80M€ à la clé, le record historique de dépense pour l'époque. Et en 2022, à l'occasion de ses 50 ans, l'ancien meneur de jeu accordait un entretien à L'EQUIPE dans lequel il livrait les coulisses de ce départ en direction du Real Madrid et évoquait son rende-vous secret avec Florentino Pérez, le président du club merengue.
Zidane, le rendez-vous secret à Monaco
« Bien sûr. C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », indique Zinedine Zidane, qui s'apprêtait donc à dire oui pour ce qui serait ensuite une longue histoire d'amour avec le Real Madrid.
Le «yes» au Real Madrid
« On était à une grande table à Monaco pour un dîner de gala. On n’était pas l’un à côté de l’autre. J’étais invité pour recevoir un prix. Là, il me fait passer une serviette. C’était écrit à l’intérieur : “Tu veux venir ?” Et je lui ai répondu sur un bout de serviette en papier : “Yes”. Je me demande encore pourquoi je lui ai répondu en anglais ! J’aurais pu mettre “oui”, puisqu’il parle français, ou “si” en espagnol, mais j’ai mis “yes”… C’est parti de là. J’ai fait cinq ans. C’est mon chiffre. Il me suit », poursuit Zidane.