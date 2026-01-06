Zidane : Le rendez-vous secret pour sa nouvelle histoire d’amour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le Real Madrid qui n'avait pas hésité à mettre 80M€ sur la table pour le recruter en 2001, Zinedine Zidane s'était secrètement entretenu avec Florentino Pérez à ce sujet, sans savoir qu'il s'apprêtait à démarrer une véritable d'histoire d'amour avec le club merengue où il a ensuite été dirigeant puis entraîneur.

Zinedine Zidane avait été la grande attraction du mercato estival 2001 en quittant la Juventus Turin pour le Real Madrid avec un transfert de 80M€ à la clé, le record historique de dépense pour l'époque. Et en 2022, à l'occasion de ses 50 ans, l'ancien meneur de jeu accordait un entretien à L'EQUIPE dans lequel il livrait les coulisses de ce départ en direction du Real Madrid et évoquait son rende-vous secret avec Florentino Pérez, le président du club merengue.

Zidane, le rendez-vous secret à Monaco « Bien sûr. C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », indique Zinedine Zidane, qui s'apprêtait donc à dire oui pour ce qui serait ensuite une longue histoire d'amour avec le Real Madrid.