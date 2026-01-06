Yoann Gourcuff : Rupture après la tromperie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le Milan AC durant deux saisons pendant sa carrière de joueur, Yoann Gourcuff n'a jamais réussi à s'imposer au sein de l'écurie italienne. Pire encore, l'ancien meneur de jeu tricolore a fait preuve d'un gros souci au niveau de son comportement et semble avoir trompé le vestiaire selon les dires de Paolo Maldini, qui s'est lâché sur la rupture entre Gourcuff et le Milan AC.

Au moment de sa signature au Milan AC en 2006, Yoann Gourcuff était considéré comme l'un des grands espoirs du football français et semblait avoir toutes les qualités nécéssaires pour s'imposer de l'autre côté des Alpes. Mais dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2010, Paolo Maldini a lâché ses vérités sur le cas Gourcuff, et l'ancien capitaine emblématique du club rossonero semble l'accuser d'avoir trompé le vestiaire avant que la rupture ne soit inéluctable avec le reste des joueurs.

« Son problème, c'était son comportement » « Gourcuff, au Milan, s'est trompé à 100%,. De ce que j'ai vu, une bonne part des torts provient de lui. Son problème ici, c'était son comportement. Il ne s'est pas montré intelligent dans la manière de se gérer lui-même. C'est vraiment dommage parce que personne ne met en cause les qualités techniques de Yoann. Lorsqu'il jouait ici, il n'avait pas envie de se mettre à disposition du groupe. Il ne s'est pas mis à étudier l'italien tout de suite. La tactique, il ne voulait pas la travailler », lâche Maldini, qui n'a pas mâché ses mots à l'égard de Yoann Gourcuff et son manque de professionnalisme.