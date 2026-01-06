Zidane : L'enquête surprise du FBI !

Ce mardi après-midi, l'Algérie va se frotter à la République démocratique du Congo au Maroc. En effet, les Fennecs et les Léopards vont se disputer une place pour les quarts de finale de la CAN. Pour observer la gestion de ce match, le FBI a prévu de faire le déplacement au stade Moulay El Hassan.
Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie va affronter la République démocratique du Congo ce mardi après-midi. En effet, les Fennecs et les Léopards ont rendez-vous à 17 heures au stade Moulay El Hassan.
CAN : L'Algérie de Zidane affronte la RDC à Rabat
Gardien numéro 1 de l'Algérie depuis le début de la CAN 2025, Luca Zidane va être encouragé par toute sa famille. En effet, Zinedine Zidane sera présent dans les tribunes de l'enceinte de Rabat (Maroc) avec les siens. De surcroit, le FBI aurait prévu d'assister à la rencontre.
Algérie-RDC : Le FBI sera présent
Selon un communiqué transmis aux médias marocains, une délégation du FBI va faire le déplacement au stade Moulay El Hassan de Rabat ce mardi après-midi. Comme rapporté par RMC Sport, elle va observer la gestion du match par les autorités marocaines. Lors du choc entre l'Algérie et la RD Congo, le FBI devrait se concentrer sur l'accueil et l'encadrement des supporters étrangers, et sur la coordination entre la police marocaine et les forces de l'ordre étrangères déployées lors de la CAN.