Zidane : L'enquête surprise du FBI !

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie va affronter la République démocratique du Congo ce mardi après-midi. En effet, les Fennecs et les Léopards ont rendez-vous à 17 heures au stade Moulay El Hassan.

CAN : L'Algérie de Zidane affronte la RDC à Rabat Gardien numéro 1 de l'Algérie depuis le début de la CAN 2025, Luca Zidane va être encouragé par toute sa famille. En effet, Zinedine Zidane sera présent dans les tribunes de l'enceinte de Rabat (Maroc) avec les siens. De surcroit, le FBI aurait prévu d'assister à la rencontre.