OM - 20M€ : Le transfert surprise qui se prépare !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille s’est toujours montré très actifs lors des sessions de mercato. Celle de ce mois de janvier 2026 ne devrait pas faire exception et des nombreuses pistes fusent déjà depuis quelques semaines. Mais un départ assez surprenant pourrait bien marquer l’hiver marseillais.

Ces dernières années, l’OM nous a habitué à agir rapidement sur le marché des transferts. Cela a notamment été le cas avec le départ d’Adrien Rabiot, qui a entrainé notamment la signature à la dernière minute d’Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig.

Déjà la fin à l’OM ? Mais si on remonte plus loin, on peut voir d’autres opérations assez spéciales, comme cela a été le cas pour Elye Wahi. Recruté pour près de 27M€ au RC Lens lors du mercato estival 2024, l’attaquant français devait devenir le nouveau fer de lance de l’attaque de l’OM. Pourtant, seulement quelques mois après il a été poussé vers l’Eintracht Francfort, pour un transfert évalué à 26M€.