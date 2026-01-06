OL - Transfert à 7M€ : C’est le choc !

Pierrick Levallet

À cause de ses problèmes financiers importants, l’OL a été contraint de piocher dans les championnats mineurs pour se renforcer l’été dernier. C’est ainsi que le club rhodanien est allé cherché Pavel Sulc au Viktoria Plzen. Et Pierre Ménès est bluffé par la première partie de saison du milieu offensif de 25 ans.

L’OL a dû faire face à de sérieux problèmes financiers l’été dernier. De ce fait, le club rhodanien a dû se tourner vers des championnats mineurs afin de trouver des renforts abordables sur le mercato. C’est ainsi que les dirigeants lyonnais ont pioché au Viktoria Plzen pour mettre la main sur Pavel Sulc.

L’OL a lâché un peu plus de 7M€ pour Sulc L’OL a en effet déboursé un peu plus de 7M€ pour mettre la main sur l’international tchèque. Et le milieu offensif de 25 ans s’est montré plutôt à son avantage en première partie de saison. Avec 11 buts et 5 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues, Pavel Sulc remplit la mission que Paulo Fonseca lui a confié. Pierre Ménès s’est d’ailleurs avoué bluffé par le joueur de l’OL.