Transfert de Benzema : L’accord spécial négocié par l’OL !

En 2022, Karim Benzema a succédé à Zinedine Zidane. Alors que Real Madrid, KB9 est devenu Ballon d’Or, inscrivant ainsi son nom aux côtés des autres lauréats français. Récompensé pour ses performances exceptionnelles, Benzema rêvait depuis son plus jeune âge de cette distinction. Du côté de l’OL, on savait d’ailleurs très bien que cela était possible…

Formé et révélé à l’OL, Karim Benzema a ensuite rejoint le Real Madrid à l’été 2009, au même moment que Cristiano Ronaldo. En Espagne, le Français est alors devenu l’un des meilleurs numéros 9 du monde et c’est avec la Casa Blanca qu’il est d’ailleurs devenu Ballon d’Or en 2022. Un sacre qui n’a pas vraiment surpris Jean-Michel Aulas, l’ancien président de l’OL, qui pensait cela possible dès le départ de Benzema pour le Real Madrid.

« Nous avions inclus un bonus dans l’hypothèse où il aurait le Ballon d’Or » Karim Benzema vainqueur du Ballon d’Or, l’OL y pensait dès 2009. C’est pour cela que Jean-Michel Aulas avait inclus une clause spéciale dans le premier contrat du Français avec le Ballon d'Or. En effet, dans un documentaire de l'OL retraçant la carrière de KB9, l’ancien président des Gones a révélé : « Je me souviens de la négociation avec Florentino Pérez au moment du transfert. Nous avions inclus un bonus dans l’hypothèse où il aurait le Ballon d’Or ».