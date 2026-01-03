Mercato : Zidane choisit le Real Madrid, il se justifie !

En 2001, Zinedine Zidane connaissait une nouvelle étape dans sa carrière de footballeur professionnel. En effet, le champion du monde français quittait alors la Juventus pour rejoindre le Real Madrid, qui n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour le recruter. Mais pourquoi signer avec la Casa Blanca et pas un autre club ? Zidane s’était expliqué à propos de cette décision.
Entre Zinedine Zidane et le Real Madrid, c’est une longue histoire d’amour qui va durer éternellement. Alors qu’on se souvient bien évidemment de ses récents passages incroyables comme entraîneur de la Casa Blanca, le Français avait auparavant brillé avec le Real Madrid en tant que joueur. C’est en 2001 que Zizou avait rejoint les Merengue en provenance de la Juventus. Un transfert qui était alors une évidence pour Zidane.
« J'avais envie d'un autre défi »
Après l’Italie, Zinedine Zidane avait donc rejoint l’Espagne et le Real Madrid. Un transfert sur lequel il était revenu en 2015, interrogé par les élèves du lycée français de Madrid. C’est que Zizou avait fait savoir : « Pourquoi je suis venu en Espagne ? Pour jouer dans ce merveilleux club qu'est le Real Madrid. À la Juventus, j'avais tout gagné, j'avais envie d'un autre défi ».
« Le Real Madrid, ça ne se refuse pas »
« Pourquoi le Real Madrid et pas l’Atlético ? J'avais envie de jouer dans le championnat espagnol. Pour moi, le Real c'était, et c'est toujours, le plus grand club du monde. Et surtout parce que le Real est venu me chercher et le Real Madrid, ça ne se refuse pas », avait ensuite confié Zinedine Zidane.