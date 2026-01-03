Mercato : Zidane choisit le Real Madrid, il se justifie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, Zinedine Zidane connaissait une nouvelle étape dans sa carrière de footballeur professionnel. En effet, le champion du monde français quittait alors la Juventus pour rejoindre le Real Madrid, qui n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour le recruter. Mais pourquoi signer avec la Casa Blanca et pas un autre club ? Zidane s’était expliqué à propos de cette décision.

Entre Zinedine Zidane et le Real Madrid, c’est une longue histoire d’amour qui va durer éternellement. Alors qu’on se souvient bien évidemment de ses récents passages incroyables comme entraîneur de la Casa Blanca, le Français avait auparavant brillé avec le Real Madrid en tant que joueur. C’est en 2001 que Zizou avait rejoint les Merengue en provenance de la Juventus. Un transfert qui était alors une évidence pour Zidane.

« J'avais envie d'un autre défi » Après l’Italie, Zinedine Zidane avait donc rejoint l’Espagne et le Real Madrid. Un transfert sur lequel il était revenu en 2015, interrogé par les élèves du lycée français de Madrid. C’est que Zizou avait fait savoir : « Pourquoi je suis venu en Espagne ? Pour jouer dans ce merveilleux club qu'est le Real Madrid. À la Juventus, j'avais tout gagné, j'avais envie d'un autre défi ».