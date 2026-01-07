Gros transfert à l’OM : C’est terminé !

Axel Cornic

Arrivé lors de l’été 2024, Pierre-Emile Højbjerg est devenu en seulement quelques mois l’un des piliers de l’Olympique de Marseille, encore plus après le départ d’Adrien Rabiot. Mais ses prestations ont attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe, avec la menace d’un possible départ qui plane au-dessus du club phocéen.

Il est peut-être l’une des plus grandes satisfactions des dernières années. Arraché à Tottenham pour près de 15M€, Pierre-Emile Højbjerg n’a pas tardé pour s’affirmer à l’OM, devenant l’un des éléments les plus importants de l’équipe. Et ce n’est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire...

« C'est un de mes éléments les plus fidèles » Dans un entretien accordé début décembre, le coach de l’OM s’était en effet montré assez clair au sujet de l’avenir de Højbjerg. « C'est un de mes éléments les plus fidèles » avait déclaré l'entraineur de l'OM, à SportItalia. « Il est vice-capitaine, c'est le joueur qui a le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu'il partira ».