Wembanyama : L’énorme coup de pression lancé aux stars de la NBA !

Alors qu’il devrait faire son retour dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion de la demi-finale de NBA Cup face à l’Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama va pouvoir prouver qu’il est le meilleur joueur de la Ligue. S’il pense que cela se joue entre Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander, la star des San Antonio Spurs estime que quand il sera de retour sur les parquets, ce sera lui.
Attendu dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Los Angeles Lakers, Victor Wembanyama n’a finalement même pas eu besoin d’aider ses coéquipiers pour battre LeBron James et Luka Doncic. Sans leur star, les San Antonio Spurs ont décroché leur ticket pour Las Vegas et les demi-finales de la NBA Cup. Pour atteindre la finale, ils seront cette fois-ci opposés à l'Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, dans la nuit de samedi à dimanche.
Wembanyama de retour contre OKC
Une rencontre à laquelle participera Victor Wembanyama. Absent depuis le 14 novembre dernier en raison d’une blessure au mollet, le Français devrait faire son retour contre OKC, comme indiqué par Shams Charania d’ESPN. L’intérieur des Spurs retrouvera donc le MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander, en course pour de nouveau l’être cette saison.
« Quand je reviendrai sur le terrain, je pense que ce sera moi »
Mais Victor Wembanyama estime qu’il a sa place parmi les meilleurs joueurs de la NBA, même plus. « Le meilleur joueur en NBA ? Je pense que (Nikola) Jokic est le meilleur joueur offensif, mais je ne pense pas qu'il soit le meilleur joueur. C'est difficile à dire. Je pense que ça se joue entre Giannis (Antetokounmpo) et Shai (Gilgeous-Alexander). Quand je reviendrai sur le terrain, je pense que ce sera moi », a-t-il lancé dans un entretien accordé à Malika Andrews d’ESPN.