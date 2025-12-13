Wembanyama : L’énorme coup de pression lancé aux stars de la NBA !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devrait faire son retour dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion de la demi-finale de NBA Cup face à l’Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama va pouvoir prouver qu’il est le meilleur joueur de la Ligue. S’il pense que cela se joue entre Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander, la star des San Antonio Spurs estime que quand il sera de retour sur les parquets, ce sera lui.

Attendu dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Los Angeles Lakers, Victor Wembanyama n’a finalement même pas eu besoin d’aider ses coéquipiers pour battre LeBron James et Luka Doncic. Sans leur star, les San Antonio Spurs ont décroché leur ticket pour Las Vegas et les demi-finales de la NBA Cup. Pour atteindre la finale, ils seront cette fois-ci opposés à l'Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, dans la nuit de samedi à dimanche.

Wembanyama de retour contre OKC Une rencontre à laquelle participera Victor Wembanyama. Absent depuis le 14 novembre dernier en raison d’une blessure au mollet, le Français devrait faire son retour contre OKC, comme indiqué par Shams Charania d’ESPN. L’intérieur des Spurs retrouvera donc le MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander, en course pour de nouveau l’être cette saison.