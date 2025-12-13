NBA : La grosse erreur évitée par Wembanyama !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face au Thunder, les Spurs s’apprêtent à jouer la demi-finale de la NBA Cup. Une rencontre importante pour laquelle une grande nouvelle est tombée. En effet, pour affronter les champions en titre, Victor Wembanyama est de retour. Blessé depuis plusieurs jours, le Français a pris tout son temps pour revenir à 100%, mais voilà que cela était nécessaire, Wembanyama ne voulant pas se tromper avec son physique.

Si Victor Wembanyama est la grande star des Spurs, la franchise basée à San Antonio a montré qu’en l’absence du Français, elle pouvait également performer. C’est d’ailleurs sans leur numéro 1 de la Draft que les Texans se sont qualifiés pour le dernier carré de la NBA Cup. Pour atteindre la finale, il faudra désormais se défaire du Thunder d’Oklahoma City. Un choc pour lequel Wembanyama fera son grand retour. Ça a été long, mais Wemby est enfin apte à refouler les parquets.

« Revenir trop tôt aurait été une erreur » On va donc enfin revoir Victor Wembanyama avec les Spurs après son absence. Le Français aurait d’ailleurs bien aimé revenir plus tôt, mais cela n’était pas une bonne idée. Rapporté par L’Equipe, Wemby a expliqué à ce propos : « J'endosse une responsabilité envers mon équipe : revenir le plus vite possible, mais aussi en bonne santé. Revenir trop tôt aurait été une erreur. Il se trouve que je reviens pour ce match à Vegas, mais en réalité, j'ai poussé pour revenir à chaque match ».