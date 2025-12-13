NBA : La grosse erreur évitée par Wembanyama !

Face au Thunder, les Spurs s’apprêtent à jouer la demi-finale de la NBA Cup. Une rencontre importante pour laquelle une grande nouvelle est tombée. En effet, pour affronter les champions en titre, Victor Wembanyama est de retour. Blessé depuis plusieurs jours, le Français a pris tout son temps pour revenir à 100%, mais voilà que cela était nécessaire, Wembanyama ne voulant pas se tromper avec son physique.
Si Victor Wembanyama est la grande star des Spurs, la franchise basée à San Antonio a montré qu’en l’absence du Français, elle pouvait également performer. C’est d’ailleurs sans leur numéro 1 de la Draft que les Texans se sont qualifiés pour le dernier carré de la NBA Cup. Pour atteindre la finale, il faudra désormais se défaire du Thunder d’Oklahoma City. Un choc pour lequel Wembanyama fera son grand retour. Ça a été long, mais Wemby est enfin apte à refouler les parquets.
« Revenir trop tôt aurait été une erreur »
On va donc enfin revoir Victor Wembanyama avec les Spurs après son absence. Le Français aurait d’ailleurs bien aimé revenir plus tôt, mais cela n’était pas une bonne idée. Rapporté par L’Equipe, Wemby a expliqué à ce propos : « J'endosse une responsabilité envers mon équipe : revenir le plus vite possible, mais aussi en bonne santé. Revenir trop tôt aurait été une erreur. Il se trouve que je reviens pour ce match à Vegas, mais en réalité, j'ai poussé pour revenir à chaque match ».
« Si la décision n'avait dépendu que de moi, je serais revenu plus tôt »
« Je suis entouré du meilleur staff au monde. Je leur fais totalement confiance et ils me font confiance. J'ai prouvé que je connais mon corps et que mes retours sont fiables. Mais c'est vrai que si la décision n'avait dépendu que de moi, je serais revenu plus tôt. Il était plus raisonnable d'attendre, de les écouter et de faire comme ils l'ont dit. Il n'y avait aucune raison de prendre un risque inconsidéré deux jours après ma blessure, même si mon mollet n'était presque jamais douloureux, ni même inconfortable. Il fallait juste avoir confiance dans le processus », a par ailleurs expliqué Victor Wembanyama concernant son retour à la compétition.