Discussions avec un autre club : Roberto De Zerbi fait trembler l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En Premier League, le travail de Roberto De Zerbi avait été largement salué à Brighton, au point d'attirer l'œil de Manchester United. Le technicien italien s'était même entretenu avec la direction des Red Devils qui cherche un nouveau coach après le licenciement de Ruben Amorim. De quoi inquiéter l'OM.

En 2024, avant de signer à l'OM, Roberto De Zerbi était proche de Manchester United. Fabrizio Romano revient sur cette époque confirmant même une réunion entre l'Italien et la direction des Red Devils. De Zerbi avait alors décliné, mais alors que les Mancuniens sont de nouveau en quête d'un nouveau coach, la situation pourrait bien changer.

De Zerbi : Discussions confirmées avec Manchester United « Roberto De Zerbi, qui a rencontré la direction de Manchester United durant l'été 2024, avait décidé de ne pas poursuivre les discussions, mais il n'a pas rejeté Manchester United en tant que club. Il estimait que ce n'était pas le meilleur moment pour prendre le poste. Il n'y avait pas de feeling. Entre les deux parties », confie le journaliste sur sa chaîne YouTube.