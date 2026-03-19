«Je suis en colère» : Le coup de gueule lâché sur RMC (et ça ne va pas plaire à Deschamps)

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs convoqués pour la tournée aux Etats-Unis de l'équipe de France, programmée à la fin du mois de mars. Interrogé sur les ondes de RMC Sport, cet ancien pensionnaire du PSG a critiqué les choix du sélectionneur tricolore.

En vue de la tournée aux Etats-Unis, prévue à la fin du mois de mars, Didier Deschamps a dressé une liste de 26 joueurs. Et ce jeudi après-midi, le sélectionneur de l'équipe de France a communiqué le nom des convoqués pour le prochain rassemblement. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen s'est emporté, pointant du doigt les choix de Didier Deschamps.

Equipe de France : Deschamps l’a snobé, un international n'a pas dit son dernier mot https://t.co/nKQQeWLP5f — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Tu as beau être bon, laisse tomber» « Je suis en colère, pour de bon. Je pense que les auditeurs préfèrent ma liste. Je vais dire pourquoi… C’est là que je suis en colère contre Didier (Deschamps). Je vais continuer à donner mon avis, même si ça ne lui plait pas. Il y a des choses qui ne vont pas lui plaire dans ce que je vais dire, en fait c’est une sélection, pas un club. Là, on est dans le club France. Didier Deschamps a décidé de faire un club, il a recruté les joueurs en début d’année, et peu importe s’ils jouent ou pas, tu les appelles quand même, car ils font partie du club. C’est ce que je comprends quand il parle de Lucas Chevalier, c’est un club, tu le prends, il fait partie de ta liste. Ne cherchez pas, on ne va pas s’embêter, pour le mois de mai, la liste on la connait », a pesté Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.