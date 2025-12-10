NBA - Officiel : C’est terminé pour Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (21 ans) avait débuté la saison sur les chapeaux de roues avec les San Antonio Spurs tant sur le plan individuel que collectif. Une blessure au mollet l’a coupé dans son élan et le force à rester sur la touche depuis près d’un mois. Ses retrouvailles en match officiel avec le ballon orange en NBA n’auront finalement pas lieu contre les Lakers de LeBron James.

Éloigné des parquets depuis le 145 novembre dernier et la défaite des Spurs lors de la réception des Golden State Warriors (108-109), Victor Wembanyama est porté disparu lorsque la franchise de San Antonio joue en cette saison régulière de NBA. La faute à une élongation au mollet qui le tient loin de l’action qu’il aime tant. Non relancé par le staff médical de l’équipe texane souhaitant éviter toute rechute causée par un retour aux affaires prématuré, il était spécifié dans la presse que Wemby pourrait retrouver le chemin des parquets dans la nuit de ce mercredi à jeudi en quart de finale de NBA Cup.

«Il sera dans l’avion pour Los Angeles, c’est sûr» En effet, après la victoire des San Antonio Spurs face aux New Orleans Pelicans (135-132), Mitch Johnson a laissé planer le doute en affirmant qu’il serait dans l’avion pour la Californie avec le reste du roster du champion NBA 2014. « C'est bien de les revoir sur le terrain. Quand ces gars sont entrés dans le gymnase, il y avait clairement une énergie agréable à voir. Entre les joueurs, pour les trois gars qui sont entrés dans le bâtiment et pour les autres qui les ont vus entrer. C'était un moment sympa. J'ai hâte qu'il revienne. Il n'en est plus très loin. Il sera dans l’avion pour Los Angeles, c’est sûr. Il a intérêt (sourire) ».