NBA - Wembanyama : C'est l'amour fou, l'annonce surprise en public !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama est aux abonnés absents depuis la mi-novembre. La faute à une blessure contractée au mollet qui l'empêche d'épauler ses coéquipiers. Et alors que son retour aux affaires pourrait survenir en milieu de semaine prochaine en NBA Cup, son remplaçant Luke Kornet a fait forte impression et notamment aux yeux de son coach Mitch Johnson.

Franchise player des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama est sur le carreau depuis la mi-novembre en raison d'une blessure au mollet pour laquelle le staff de Mitch Johnson refuse de prendre le moindre risque en précipitant son retour. La semaine prochaine, les Spurs rencontreront les Los Angeles Lakers pour le compte du quart de finale de la NBA Cup. L'occasion pour Wemby de retrouver le chemin des parquets ? C'était le projet initial évoqué dans la presse ces derniers jours, mais le journaliste de L'Equipe Maxime Aubin a jeté un froid sur le sujet. « Les Spurs espèrent l’avoir pour ce quart de finale décisif face aux Lakers, mais son retour pourrait être encore repoussé de quelques jours... Le staff médical ne veut prendre aucun risque avec son joyau français, quitte à le reposer plus longtemps que prévu pour être certain qu’il puisse enchaîner les matches ensuite ».

«Les gars étaient fous de joie pour lui» En attendant, Mitch Johnson se doit d'opérer de manière différente sans le numéro un de draft 2023. Et lors de la victoire 114-112 récoltée par son roster sur le parquet de l'Orlando Magic, Luke Kornet a été déterminant dans ce succès en réalisant un bloc salvateur au buzzer, bien aidé par ses coéquipiers dans la construction de cette phase défensive. « C'est toujours difficile dans ces situations. Quand tu mènes de deux points, la seule façon de perdre, c'est sur un trois points. Donc on voulait absolument empêcher ça. Et Jamal a appelé un très bon système. Varner sous le cercle... on dirait que ses instincts ont été bien meilleures que tout ce qu'on a ou dire dans le temps-mort. Les gars étaient fous de joie pour lui ».