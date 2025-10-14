NBA - Wembanyama : Les Spurs annoncent un problème !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victor Wembanyama a de nouveau impressionné dans la nuit de lundi à mardi en match de pré-saison, inscrivant 27 points face aux Indiana Pacers lors de la victoire des San Antonio Spurs (108-124). Le Français semble déjà en grande forme avant la reprise de la saison de NBA, mais comme l’a déclaré son entraîneur, Mitch Johnson, doit en revanche limiter ses pertes de balle.

Dans la nuit de lundi à mardi, les San Antonio Spurs ont enchaîné une quatrième victoire consécutive lors de leur pré-saison en s’imposant sur le parquet des Indiana Pacers (108-124). En seulement 25 minutes jouées, Victor Wembanyama s’est amusé, finissant la rencontre avec 27 points, 11 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

« Il a énormément bossé pour être mieux armé physiquement » « Il a énormément bossé pour être mieux armé physiquement. Et il est aujourd'hui capable d'encaisser le défi physique et même de s'imposer. Cela va le rendre encore plus difficile à défendre », s’est réjoui Mitch Johnson, qui a tout de même souligné un point à améliorer.