Zidane avec son fils, il fait son mea culpa !

Alexis Brunet

En 2002, l’équipe de France avait livré une prestation très médiocre lors de la Coupe du monde. Les Bleus s’étaient fait éliminer dès le premier tour après un match nul et deux défaites. Un moment très compliqué pour Zinédine Zidane, qui avait manqué les deux premières rencontres et qui a avoué avoir été en décalage complet avec le reste du groupe.

Après la Coupe du monde 1998, l’équipe de France affichait de grandes ambitions pour l’édition 2002. Malheureusement, le succès n’avait pas du tout été au rendez-vous lors de cette édition, que les Bleus avaient quittée dès le premier tour. Les partenaires de Zinédine Zidane s’étaient inclinés face au Sénégal (1-0), puis avaient fait match nul contre l’Uruguay (0-0) et avaient terminé leur parcours par une autre défaite contre le Danemark (0-2).

Zidane avait loupé les deux premiers matchs Lors d’une interview accordée à L’Équipe en 2022, Zinédine Zidane était revenu sur le parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde 2002. L’ancien coach du Real Madrid avait loupé les deux premiers matchs de poule car il s’était blessé. Le milieu offensif avait voulu aller trop vite, porté par l’euphorie de la naissance de son fils Théo. « Ça fait partie de mon parcours. Ce sont les moments compliqués d’une carrière, qu’il faut aussi vivre pour profiter du reste. Je suis arrivé tout seul au Japon. Je me suis entraîné tout seul. Mais c’est moi qui suis fautif. Je gagne la Ligue des champions le 15 mai, mon fils naît le 18 mai, je reste un jour avec ma famille et, le 20 mai, je suis dans l’avion pour le Japon. Et quelques jours plus tard, je suis sur le terrain là-bas à jouer en amical contre la Corée du Sud (3-2, le 26). Après une saison complète et intense. Mais j’étais dans l’euphorie. J’aime ça, je veux être avec les copains. Alors qu’en plus, Roger Lemerre, les mecs, me disent que j’ai le temps… C’est moi qui précipite les choses. J’aurais dû me calmer. Je joue contre la Corée du Sud et je me pète à la cuisse (à la 38e minute, remplacé par Sylvain Wiltord). »