Transfert à l’OM : Un échec à 40M€ ?

Dans sa quête d’un meneur de jeu, l’OM a notamment été annoncé sur la piste de Jorge Carrascal. L’international colombien aurait en revanche décidé de rester à Flamengo, où il est arrivé l’été dernier. Le club brésilien n’aurait quoi qu’il arrive pas eu l’intention de négocier et il aurait fallu lever sa clause libératoire, estimée à 40M€.
Il semblerait que l’OM puisse dire adieu à la piste menant à Jorge Carrascal. Marseille se serait intéressée au milieu offensif âgé de 27 ans, arrivé à Flamengo l’été dernier en provenance de Dinamo Moscou, qui aurait pris la décision de rester au Brésil, où son contrat court jusqu’en juin 2029.
« Il reste au Brésil »
C’est ce que fait El Universal. Malgré l’intérêt de l’OM, ainsi que de Naples et l’Atlético Madrid, Jorge Carrascal ne devrait pas bouger. « Il reste au Brésil, mais de nombreux clubs européens lui ont fait des offres », a indiqué une source proche du dossier.
Une clause libératoire de 40M€
Selon El Universal, une offre de 20M€ provenant d’un club italien aurait été refusée par Flamengo, qui voulait quoi qu’il arrive conserver l’international colombien (21 sélections). Pour recruter Jorge Carrascal, il aurait fallu lever sa clause libératoire, dont le montant est estimé à 40M€.