Transfert à l’OM : Un échec à 40M€ ?

Dans sa quête d’un meneur de jeu, l’OM a notamment été annoncé sur la piste de Jorge Carrascal. L’international colombien aurait en revanche décidé de rester à Flamengo, où il est arrivé l’été dernier. Le club brésilien n’aurait quoi qu’il arrive pas eu l’intention de négocier et il aurait fallu lever sa clause libératoire, estimée à 40M€.

Il semblerait que l’OM puisse dire adieu à la piste menant à Jorge Carrascal. Marseille se serait intéressée au milieu offensif âgé de 27 ans, arrivé à Flamengo l’été dernier en provenance de Dinamo Moscou, qui aurait pris la décision de rester au Brésil, où son contrat court jusqu’en juin 2029.

« Il reste au Brésil » C’est ce que fait El Universal. Malgré l’intérêt de l’OM, ainsi que de Naples et l’Atlético Madrid, Jorge Carrascal ne devrait pas bouger. « Il reste au Brésil, mais de nombreux clubs européens lui ont fait des offres », a indiqué une source proche du dossier.