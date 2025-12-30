Transfert à l’OM : Une offre de 20M€ va partir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM explore plusieurs pistes dans l’optique de recruter un meneur de jeu cet hiver, le club marseillais aurait notamment fait une offre de 15M€ pour recruter Jorge Carrascal, que Flamengo aurait refusé. Naples serait également intéressé par l’international colombien et préparerait aussi une proposition, mais à hauteur de 20M€.

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM serait passé à l’action, dans le dossier Jorge Carrascal. Une offre de 15M€ aurait été formulée afin de recruter le milieu offensif âgé de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Flamengo, qui aurait refusé la proposition de Marseille.

Naples prépare une offre de 20M€ pour Carrascal Le club brésilien pourrait bientôt en recevoir une nouvelle, mais cette fois-ci en provenance de Naples. Toujours selon Ekrem Konur, les Azzurri prépareraient une offre de 20M€ pour Jorge Carrascal. Également intéressé, Wolverhampton envisagerait un prêt avec option d’achat pour l’international colombien (21 sélections).