Transfert à 15M€ : L’OM dégaine une offre «officielle» !

À la recherche d’un numéro 10, l’OM explore plusieurs pistes, notamment celle menant à Sofiane Diop, mais également à Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, l’international colombien évolue depuis l’été dernier à Flamengo et Marseille aurait fait une offre officielle de 15M€ pour s’attacher ses services, mais celle-ci aurait été refusée.
Comme l’a expliqué Pablo Longoria, l’objectif de l’OM cet hiver est d’alléger sa masse salariale en se séparant de certains éléments. Si le club y parvient, alors des recrues pourraient arriver, notamment au poste de numéro 10. « Aujourd’hui, on n’a pas vraiment de numéro 10 », reconnaissait Roberto De Zerbi début décembre.
Diop et Carrascal dans le viseur de l’OM
Dans cette optique, l’OM discute avec Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice), mais a également été annoncé sur la piste de Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, l’international colombien (21 sélections) a rejoint Flamengo l’été dernier, après des passages au CSKA Moscou et au Dinamo Moscou en Russie.
Flamengo a refusé une offre de 15M€ de l’OM
D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM aurait même fait une offre officielle de 15M€ pour recruter Jorge Carrascal, sous contrat jusqu’en juin 2029. Toutefois, elle aurait été refusée par Flamengo. Naples et Wolverhampton seraient eux aussi intéressés et pourraient également faire une proposition, mais à hauteur de 20M€.