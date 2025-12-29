Transfert à 15M€ : L’OM dégaine une offre «officielle» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un numéro 10, l’OM explore plusieurs pistes, notamment celle menant à Sofiane Diop, mais également à Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, l’international colombien évolue depuis l’été dernier à Flamengo et Marseille aurait fait une offre officielle de 15M€ pour s’attacher ses services, mais celle-ci aurait été refusée.

Comme l’a expliqué Pablo Longoria, l’objectif de l’OM cet hiver est d’alléger sa masse salariale en se séparant de certains éléments. Si le club y parvient, alors des recrues pourraient arriver, notamment au poste de numéro 10. « Aujourd’hui, on n’a pas vraiment de numéro 10 », reconnaissait Roberto De Zerbi début décembre.

Diop et Carrascal dans le viseur de l’OM Dans cette optique, l’OM discute avec Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice), mais a également été annoncé sur la piste de Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, l’international colombien (21 sélections) a rejoint Flamengo l’été dernier, après des passages au CSKA Moscou et au Dinamo Moscou en Russie.