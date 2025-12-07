Transfert à l’OM : Grosse bataille sur le mercato, la révélation à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le recrutement d’un milieu offensif est actuellement étudié pour cet hiver, l’OM explorerait une piste en ce sens au Brésil. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Jorge Carrascal, international colombien arrivé l’été dernier à Flamengo. Un joueur qui aurait également attiré l’attention de Newcastle et de la Juventus.

À l’OM, personne ne s’est vraiment imposé au poste de meneur de jeu. Pour preuve, Roberto De Zerbi décidait de titulariser pour la première fois le jeune Darryl Bakola le 25 novembre dernier lors de la réception de Newcastle (2-1) en Ligue des champions.

Un milieu offensif recruté cet hiver ? Si Roberto De Zerbi a plusieurs profils à sa disposition comme Matt O’Riley, Angel Gomes ou Bilal Nadir, l’OM pourrait en recruter un autre cet hiver. L'Équipe indiquait récemment que cette possibilité était étudiée par la direction olympienne. En ce sens, Marseille explorerait une piste menant au Brésil.