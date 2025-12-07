PSG - Ibrahima Konaté : Une offre est partie !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG à l’issue de la saison ? Le club de la capitale garderait un œil très attentif sur la situation de l’international français, dont le contrat à Liverpool expire en juin prochain. Les Reds souhaiteraient toutefois conserver le défenseur de 26 ans et lui auraient ainsi fait une offre de prolongation.

Liverpool a fait une offre à Konaté Dans cette optique, le club de Premier League voudrait prolonger le contrat d’Ibrahima Konaté. D’après les informations de TEAMtalk, Liverpool lui aurait même fait une offre récemment. Reste maintenant à voir si cette proposition convaincra l’ancien du RB Leipzig, ou si ce dernier souhaitera ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs.