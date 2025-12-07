PSG - Désiré Doué : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Désiré Doué de retour ce mercredi contre l'Athletic Bilbao ? Comme le rapporte Le Parisien, Désiré Doué pourrait bien faire son retour contre l’Athletic Bilbao ce mercredi. L’international français ne ressentirait plus aucune douleur. Les bonnes sensations du crack de 20 ans ces derniers temps semblent se confirmer. La tentation d’une reprise sur la scène européenne serait bien réelle.