PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale suivrait avec attention la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. Le Real Madrid de Kylian Mbappé était récemment annoncé sur le coup. Mais les Merengue auraient finalement lâché l’affaire.

Le Bayern Munich pousse pour la prolongation d'Upamecano Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’intention première de l’international français était de prolonger l’aventure en Bavière. Mais tout reste encore possible tant que le défenseur central de 27 ans n’a pas signé son nouveau contrat. Récemment, le Real Madrid de Kylian Mbappé était annoncé sur le coup.