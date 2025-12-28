Transfert au Real Madrid : C'est confirmé pour le PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG ne s’est contenté que de trois arrivées sur le mercato. Le club de la capitale aurait toutefois pu en enregistrer une quatrième : celle de Franco Mastantuono. Les Rouge-et-Bleu étaient bel et bien intéressés par le profil du crack argentin, qui a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid.

Le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le mercato l’été dernier. Le club de la capitale ne s’est contenté que de trois arrivées : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. La formation parisienne aurait toutefois pu en enregistrer une quatrième, avant que le Real Madrid ne rafle finalement la mise.

Le PSG était bien sur Mastantuono Comme le rapporte AS, le PSG était bel et bien intéressé par les services de Franco Mastantuono. Le Real Madrid est toutefois intervenu à la dernière minute et a déboursé 63M€ pour recruter le crack argentin. Les champions d’Europe 2025 n’ont donc pas eu le choix d’accepter cet échec sur le mercato.