PSG : Le coup légendaire que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le PSG a fait le plein de confiance ce samedi avant le déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est largement imposé contre le Stade Rennais (5-0). La performance des hommes de Luis Enrique s’est d’ailleurs révélée tristement légendaire pour ceux d’Habib Beye.

Après le revers contre l’AS Monaco, et avoir perdu la tête de la Ligue 1 au profit du RC Lens, le PSG souhaitait se remettre sur de bons rails à quelques jours du déplacement à Bilbao en Ligue des champions. Le club de la capitale a donc déroulé contre le Stade Rennais, en s’imposant très largement (5-0). Et cette performance s’est révélée tristement légendaire pour les hommes d’Habib Beye.

5 buts encaissés en Ligue 1, une première depuis 20 ans pour Rennes Comme le rapporte Le Parisien, le Stade Rennais n’avait plus encaissé 5 buts en championnat depuis 20 ans. Le PSG a donc réalisé une grande première depuis deux décennies, et a refait le plein de confiance au moment propice. Car certains joueurs ont pu se relancer et mettre un terme à une disette.