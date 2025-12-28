Transfert d’une star : C’est la folie au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale suivrait avec attention la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. Le dossier affolerait d’ailleurs les Rouge-et-Bleu, mais pas seulement. Le défenseur central de 27 ans aurait l’embarras du choix pour son avenir.

Et si le PSG signait Dayot Upamecano à l’issue de la saison ? Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation au Bayern Munich était en vue pour l’international français, en fin de contrat en juin prochain. Mais tant que le défenseur central de 27 ans n’a pas paraphé son nouveau bail, tout est encore possible.

Upamecano a l'embarras du choix pour son avenir Et selon les informations de The Athletic, le dossier Dayot Upamecano affolerait le PSG, mais pas seulement. D’autres clubs suivraient avec attention la situation de l’international français, qui aurait ainsi l’embarras du choix pour son avenir. Reste maintenant à voir ce que l’ancien du RB Leipzig décidera de faire.