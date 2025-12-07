Problème entre deux joueurs, le PSG prend une décision surréaliste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a déboursé gros cet été afin de boucler l’arrivée d’Illya Zabarnyi. Problème, le défenseur central ukrainien doit désormais cohabiter avec le Russe Matvey Safonov, alors que les deux nations sont en pleine guerre. De ce fait, le club parisien a pris une décision radicale concernant ce gros problème entre les deux joueurs.

Au PSG, un gros problème existe au sein du vestiaire. Ce dernier concerne Illya Zabarnyi et Matvey Safonov. En effet, s’ils se connaissent à peine, les deux hommes voient leurs nations respectives se faire la guerre depuis trois ans et demi désormais. Forcément, du côté de l’Ukrainien, interdiction absolue d’apparaître aux côtés du Russe.

« Il y aura des réactions négatives en Ukraine » « Il y aura des réactions négatives en Ukraine, c’est sûr si ça arrivait. Même si je ne sais pas si ça aurait des répercussions sur le joueur, car il a assuré que c’était une relation professionnelle », rappelle auprès de RMC Sport un journaliste ukrainien. En attendant, il semblerait que le PSG ait pris ses dispositions à ce sujet.