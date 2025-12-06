«Ça s'est mal passé…» : Clash révélé avec l’entraîneur du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le cadre d’un entretien accordé à L’Équipe, Gilles Veissière, ancien arbitre du championnat de France, est revenu sur quelques anecdotes mémorables de sa longue carrière. À 66 ans, il a notamment évoqué ses échanges houleux avec Luis Fernandez, ex-entraîneur du PSG connu pour son fort caractère.

Ancienne figure de l’arbitrage, Gilles Veissière a eu l’occasion de diriger plus de 250 matchs du championnat de France entre 1990 et 2005, tout en étant au sifflet de rencontres internationales. Les souvenirs sont donc nombreux pour celui qui a fêté en septembre ses 66 ans. Interrogé par L’Équipe, il s’est notamment souvenu de ses échanges houleux avec Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG.

« L'arbitrage, c'était pas son truc » « Avec Luis Fernandez, ça s'est toujours mal passé, révèle Gilles Veissière. L'arbitrage, c'était pas son truc. Forte personnalité de Gilles Veissière, forte perso de Luis Fernandez. Deux cultures méditerranéennes qui se rencontrent. »