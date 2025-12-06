«Ça s'est mal passé…» : Clash révélé avec l’entraîneur du PSG !

Dans le cadre d’un entretien accordé à L’Équipe, Gilles Veissière, ancien arbitre du championnat de France, est revenu sur quelques anecdotes mémorables de sa longue carrière. À 66 ans, il a notamment évoqué ses échanges houleux avec Luis Fernandez, ex-entraîneur du PSG connu pour son fort caractère.
Ancienne figure de l’arbitrage, Gilles Veissière a eu l’occasion de diriger plus de 250 matchs du championnat de France entre 1990 et 2005, tout en étant au sifflet de rencontres internationales. Les souvenirs sont donc nombreux pour celui qui a fêté en septembre ses 66 ans. Interrogé par L’Équipe, il s’est notamment souvenu de ses échanges houleux avec Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG.
« L'arbitrage, c'était pas son truc »
« Avec Luis Fernandez, ça s'est toujours mal passé, révèle Gilles Veissière. L'arbitrage, c'était pas son truc. Forte personnalité de Gilles Veissière, forte perso de Luis Fernandez. Deux cultures méditerranéennes qui se rencontrent. »
Guy Roux, l’inverse de Luis Fernandez
À l’inverse, Gilles Veissière garde un agréable souvenir de Guy Roux. « C'était le meilleur. Un phénomène. Un personnage hors norme. Quel parcours ! Et quel homme intelligent, qu'il vous parle avec humour ou avec un petit côté retord. Auxerre - Guingamp en 1995, j'expulse Vincent Candela en début de match et, à la surprise générale, Guingamp gagne à dix (2-1). À la fin, Guy Roux vient me serrer la main : « Vous êtes une jolie fiancée... mais je ne me marierai jamais avec vous. » Ça voulait dire que j'étais peut-être un bon arbitre, mais que je ne lui réussissais pas. J'avais trouvé ça super élégant. L'AJA était l'équipe la plus facile à arbitrer, Guy Roux avait horreur de payer des amendes pour les cartons, horreur d'être en difficulté avec des joueurs sous le coup d'un deuxième jaune, alors il les éduquait au mieux », confie l’ancien arbitre.