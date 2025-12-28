65M€ : Transfert de folie au PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG n’a visiblement toujours pas lâché l’affaire avec Manu Koné. Depuis quelques années maintenant, l’international français est régulièrement annoncé dans le viseur des Rouge-et-Bleu. La presse italienne a d’ailleurs relancé le sujet récemment. Et l’AS Roma pourrait ouvrir la porte à un transfert du milieu de terrain de 24 ans l’été prochain.

Et si le PSG retentait sa chance avec Manu Koné ? Ces dernières années, le milieu de terrain de 24 ans a souvent été annoncé dans le viseur des Rouge-et-Bleu. Et la presse italienne a récemment remis le dossier sur le tapis. Le club de la capitale serait toujours intéressé par les services de l’international français.

65M€ pour Manu Koné l'été prochain ? Cependant, l’AS Roma serait opposé à un départ de Manu Koné en janvier. En revanche, les Giallorossi pourraient ouvrir la porte à un transfert l’été prochain d’après les informations de Caught Offside. Le montant de ce dernier devrait se situer aux alentours de 65M€, une somme assez conséquente pour un milieu de terrain.