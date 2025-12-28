65M€ : Transfert de folie au PSG ?

Le PSG n’a visiblement toujours pas lâché l’affaire avec Manu Koné. Depuis quelques années maintenant, l’international français est régulièrement annoncé dans le viseur des Rouge-et-Bleu. La presse italienne a d’ailleurs relancé le sujet récemment. Et l’AS Roma pourrait ouvrir la porte à un transfert du milieu de terrain de 24 ans l’été prochain.
Et si le PSG retentait sa chance avec Manu Koné ? Ces dernières années, le milieu de terrain de 24 ans a souvent été annoncé dans le viseur des Rouge-et-Bleu. Et la presse italienne a récemment remis le dossier sur le tapis. Le club de la capitale serait toujours intéressé par les services de l’international français.
65M€ pour Manu Koné l'été prochain ?
Cependant, l’AS Roma serait opposé à un départ de Manu Koné en janvier. En revanche, les Giallorossi pourraient ouvrir la porte à un transfert l’été prochain d’après les informations de Caught Offside. Le montant de ce dernier devrait se situer aux alentours de 65M€, une somme assez conséquente pour un milieu de terrain.
Le PSG a de la concurrence sur le dossier
À titre d’exemple, le PSG a déboursé un peu plus de 65M€ pour Joao Neves lors de l’été 2024. Manu Koné deviendrait ainsi le deuxième milieu de terrain le plus cher de l’histoire de la formation parisienne. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à lui mettre la main dessus, le joueur de 24 ans étant également intéressé par une aventure en Premier League.