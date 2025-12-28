PSG - Transfert d’un gros joueur : Discussions annoncées !

Pierrick Levallet

Et si Dayot Upamecano débarquait libre au PSG l’été prochain ? Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich. Le club de la capitale garderait donc un œil attentif sur sa situation. Mais le défenseur central de 27 ans serait en discussions avec les dirigeants bavarois pour une éventuelle prolongation.

Le PSG pourrait frapper un très grand coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait en effet un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat expire à l’issue de la saison au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français.

Upamecano négocie sa prolongation au Bayern Munich Et The Athletic est en mesure de confirmer la chose. Le média britannique explique que Dayot Upamecano serait en effet en discussions avec le Bayern Munich concernant une éventuelle prolongation. Reste maintenant à voir si le défenseur de 27 ans arrivera à s’entendre avec les dirigeants bavarois sur les termes d’un nouveau contrat.