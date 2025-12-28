Une star prête à lâcher le PSG : L’incroyable plan du Real Madrid

Axel Cornic

Eblouissant avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, Vitinha semble avoir tapé dans l’œil des plus grands clubs d’Europe. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui à en croire les médias espagnols serait prêt à faire des folies pour l’arracher des griffes parisiennes lors du prochain mercato estival.

Le PSG va-t-il être victime de son succès ? Avec la magnifique année 2025 qu’ils ont réalisé, les Parisiens sont devenus des véritables pointures, chacun dans son propre domaine. C’est le cas de Vitinha, qui est désormais considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète.

Vitinha loin du PSG ? Et souvent, quand on est dans les meilleurs, on attire le regard du Real Madrid. La Cadena SER, a récemment annoncé que les Merengue souhaiteraient s'attacher les services de l’international portugais, qui deviendrait l’héritier de Luka Modric ou de Toni Kroos. Mais évidemment, le PSG ne veut pas s’en séparer et la tâche s’annonce extrêmement compliquée.