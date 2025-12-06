«Des monstres» au PSG : Habib Beye se met à trembler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le PSG accueille au Parc des Princes le Stade Rennais d’Habib Beye. Avant cette rencontre face au club de la capitale, l’entraîneur breton s’est confié sur les stars parisiennes que sont Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Si les deux ont été embêtés par les blessures depuis le début de la saison, Habib Beye reste sur ses gardes avant d’affronter le PSG.

Il fallait s’y attendre, cette saison, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Ousmane Dembélé, Désiré Doué… Les pépins se sont accumulés pour le club de la capitale et Luis Enrique a ainsi dû faire sans nombreuses de ses stars. Ça sera encore le cas ce samedi soir face au Stade Rennais. Il n’empêche qu’Habib Beye se méfie.

« S’il joue, Dembélé sera une vraie menace pour nous » En conférence de presse avant la rencontre face au PSG, Habib Beye a évoqué les cas Ousmane Dembélé et Désiré Doué. C’est alors que l’entraîneur du Stade Rennais a confié : « Ils n’ont pas de difficultés, ce sont des monstres. On est dans une exigence immense avec eux. J’ai vu Dembélé entrer face à Monaco et il s’est passé quelque chose. Ils sortent tous les deux de blessure, mais je n’ai aucun doute qu’ils seront encore très bons avec le PSG. S’il joue, Dembélé sera une vraie menace pour nous. On s’attend à avoir la meilleure version de Paris contre nous, il va falloir qu’on soit prêt ».