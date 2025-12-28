11M€ : Transfert surprise à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL a l’intention de profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Les dirigeants lyonnais veulent offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca, notamment en défense. Et dans cette optique, le club rhodanien aurait activé une piste surprenante au Brésil : Santiago Ramos Mingo. Le défenseur de 24 ans de Bahia plairait aux Gones.

L’OL devrait être plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien entend recruter pour combler les limites de son effectif actuel. Paulo Fonseca devrait donc avoir droit à de nouvelles solutions pour la seconde partie de saison. Après Endrick, d’autres renforts seraient attendus, dont en défense.

L'OL active la piste Santiago Ramos Mingo Et dans cette optique, l’OL aurait activé une piste surprenante... au Brésil ! D’après les informations de SPORT, les dirigeants lyonnais auraient flashé sur Santiago Ramos Mingo. Le défenseur central de 24 ans a fait doubler sa valeur marchande à Bahia. L’Argentin serait désormais estimé à environ 11M€.